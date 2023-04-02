Телегин Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Константин Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Елена Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Елена Владимировна

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