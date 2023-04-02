Телегин Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Елена Владимировна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно