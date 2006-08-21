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Телегин Никита Константинович
Телегин Никита Константинович
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Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
21.08.2006
Пол
Мужской
Отец
Телегин Константин Владимирович
1975 г.р.
Мать
Телегина (Иванова) Елена Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2006
Отец:
Телегин Константин Владимирович
Мать:
Телегина Елена Владимировна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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