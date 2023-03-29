Телегина (Иванова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986
Рождение ребёнка
21.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Константин Владимирович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Крещение
Неизвестно
Образование
Неизвестно