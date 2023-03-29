Телегина (Иванова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Иванова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986

Отец: Иванов Владимир Викторович

Мать: Князева Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Константин Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Крещение
Неизвестно
Образование
Неизвестно
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