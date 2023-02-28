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Лосев Иван Алексеевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Лосев Алексей Григорьевич

Мать: Неизвестно Мария Дмитриевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Лосева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лосева Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лосев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лосев Иван Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Авдотья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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