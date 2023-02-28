Лосев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Лосева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лосева Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лосев Иван Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно