Неизвестно Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Мария Дмитриевна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лосев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Лосев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Алексей Григорьевич

Смерть
1782
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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