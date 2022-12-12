Неизвестно Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782