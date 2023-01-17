Лосев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Лосев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774