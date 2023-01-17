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Лосев Алексей Григорьевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Лосев Григорий

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лосева Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лосев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Лосев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Неизвестно Мария Дмитриевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Мария Дмитриевна

Смерть
1774
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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