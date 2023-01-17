Неизвестно Авдотья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Лосева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лосева Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лосев Иван Иванович
Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно