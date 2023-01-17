Неизвестно Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Авдотья Семеновна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Лосева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лосева Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лосев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лосев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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