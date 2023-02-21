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Копина Наталия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

20.05.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копин Иван Андреевич

Смерть
20.05.1882 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 64 об. Причина смерти: «от лихорадки.
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