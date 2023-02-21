Копина Наталия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти20.05.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копин Иван Андреевич
Смерть
20.05.1882 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 64 об. Причина смерти: «от лихорадки.