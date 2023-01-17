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Копин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

17.08.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Андрей

Мать: не указана

Вычислено по возрасту из записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копина Наталия Григорьевна

Смерть
17.08.1886 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 247 об. Причина смерти: «от старости».
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