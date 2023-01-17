Копин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смерти17.08.1886 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Андрей
Мать: не указана
Вычислено по возрасту из записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1886 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 247 об. Причина смерти: «от старости».