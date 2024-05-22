Копина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопина Екатерина Ивановна

Копина Екатерина Ивановна

Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864

Отец: Копин Иван Андреевич

Мать: Копина Наталия Григорьевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: того же сельца крестьянская дочь девица Параскева Фокина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395620#22
Упоминание
1885
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#99
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.