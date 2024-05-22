Копина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864
Отец: Копин Иван Андреевич
Восприемница: того же сельца крестьянская дочь девица Параскева Фокина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395620#22
Упоминание
1885
Исповедная ведомость 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479290#99
Смерть
Неизвестно