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Гребенников Валерий Викторович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

09.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958

Отец: Гребенников Виктор Пантелеевич

Мать: Петровец Нина Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.02.1979

Дочь: Грушкина Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Гребенникова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1982

Сын: Гребенников Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Гребенникова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова Любовь Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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