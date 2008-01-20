Петровец (Игнатенко) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1928
Дата смерти20.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928
Отец: Игнатенко Иван
Мать: Игнатенко Анна
Рождение ребёнка
09.02.1958
Сын: Гребенников Валерий Викторович
Отец ребёнка: Гребенников Виктор Пантелеевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Лисовая Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Гребенников Виктор Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровец Владимир
Смерть
20.01.2008