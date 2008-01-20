Петровец (Игнатенко) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровец (Игнатенко) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1928

Дата смерти

20.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928

Отец: Игнатенко Иван

Мать: Игнатенко Анна

Рождение ребёнка
09.02.1958

Сын: Гребенников Валерий Викторович

Отец ребёнка: Гребенников Виктор Пантелеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Лисовая Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Гребенников Виктор Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровец Владимир

Смерть
20.01.2008
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