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Гребенников Виктор Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

18.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: Гребенников Пантелей

Мать: Дурасова Ольга

Рождение ребёнка
09.02.1958

Сын: Гребенников Валерий Викторович

Мать ребёнка: Петровец Нина Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Лисовая Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Петровец Нина Ивановна

Смерть
18.10.2009
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