Гребенников Виктор Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти18.10.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
Отец: Гребенников Пантелей
Мать: Дурасова Ольга
Рождение ребёнка
09.02.1958
Сын: Гребенников Валерий Викторович
Мать ребёнка: Петровец Нина Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Лисовая Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Петровец Нина Ивановна
Смерть
18.10.2009