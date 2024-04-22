Гребенникова (Калиновская) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Калиновская) Любовь Михайловна

Место рождения

Таежный, Канский район, Красноярский край

Дата рождения

04.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1958

Отец: Калиновский Михаил

Мать: Стрикастова Любовь Михайловна

Таежный, Канский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1979

Дочь: Грушкина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Гребенников Валерий Викторович

Рождение ребёнка
10.12.1982

Сын: Гребенников Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Гребенников Валерий Викторович

Рождение ребёнка
19.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Валерий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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