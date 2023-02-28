Рекшинский Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Борис Михайлович
Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно