Рекшинский Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Михаил Андреевич

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Андрей Семёнович

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Михайловна

Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Борис Михайлович

Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Рекшинская Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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