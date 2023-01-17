Рекшинская (Фролова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Фролова) Александра Степановна

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Место рождения

Содомово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Содомово, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Борис Михайлович

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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