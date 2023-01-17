Рекшинская (Фролова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Борис Михайлович
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно