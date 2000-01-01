Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Семенов
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Рекшинский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девель Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович

г. Семенов
Смерть
1930
г. Нижний Новгород
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