Рекшинская (Куклева) Софья Михайловна
Место рожденияг. Семенов
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Семенов
Бракосочетание
28.01.1868
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Рекшинский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девель Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Рекшинский Андрей Семёнович
г. Семенов
Смерть
1930
г. Нижний Новгород