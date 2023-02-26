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Дария (Евсевиева)

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Евсевий Акимов

Мать: Мария Тихонова

д.Холмы
Бракосочетание
12.11.1835

Муж: Григорий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Капитон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1844

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.01.1850
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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