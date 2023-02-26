Дария (Евсевиева)
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения1819
Дата смерти13.01.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Евсевий Акимов
Мать: Мария Тихонова
д.Холмы
Бракосочетание
12.11.1835
Муж: Григорий Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1843
Сын: Капитон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
01.12.1844
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Смерть
13.01.1850