Мария Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Алексей Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Акимов
Рождение ребёнка
09.08.1801
Сын: Матвей Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Акимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дария (Евсевиева)
Отец ребёнка: Евсевий Акимов
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсевий Акимов
Смерть
Неизвестно