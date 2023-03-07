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Григорий Никифоров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Никифор Андреев

Мать: Дария Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1835

Жена: Дария (Евсевиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1836

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1839

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)

д.Холмы
Рождение ребёнка
30.01.1843

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Капитон Григорьев

Мать ребёнка: Дария (Евсевиева)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1844

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Дария (Евсевиева)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Яковлева)

Смерть
Неизвестно
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