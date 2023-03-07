Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Никифор Андреев
Мать: Дария Трофимова
Бракосочетание
12.11.1835
Жена: Дария (Евсевиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1836
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)
Рождение ребёнка
12.05.1839
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)
д.Холмы
Рождение ребёнка
30.01.1843
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия (Яковлева)
Рождение ребёнка
06.03.1843
Сын: Капитон Григорьев
Мать ребёнка: Дария (Евсевиева)
Рождение ребёнка
01.12.1844
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Дария (Евсевиева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Яковлева)
Смерть
Неизвестно