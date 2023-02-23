Анна Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иванов Кр. 13.08.1854 Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иванов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
Неизвестно