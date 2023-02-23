Анна Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иванов Кр. 13.08.1854 Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иванов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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