Иванов кр. 13.08.1854 Василий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти04.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Николай Иванов
Мать: Анна Сафронова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иванов Возм. Умер По Дороге Христофор Васильев
Мать ребёнка: Иванова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1855
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Кр 6.09.1854 Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1871
Причина смерти: от боли в сердце