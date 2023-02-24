Иванов кр. 13.08.1854 Василий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов кр. 13.08.1854 Василий Николаев

Иванов кр. 13.08.1854 Василий Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Николай Иванов

Мать: Анна Сафронова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иванов Возм. Умер По Дороге Христофор Васильев

Мать ребёнка: Иванова Степанида Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1855

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Кр 6.09.1854 Фекла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Кр 6.09.1854 Фекла Михайловна

Смерть
04.02.1871
Причина смерти: от боли в сердце
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