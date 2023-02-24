Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1805
Отец: Иван Антонов
Мать: Домна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иванов Кр. 13.08.1854 Василий Николаев
Мать ребёнка: Анна Сафронова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Анна Сафронова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Анна Сафронова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иванов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Анна Сафронова
Смерть
Неизвестно