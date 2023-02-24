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Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1805

Отец: Иван Антонов

Мать: Домна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иванов Кр. 13.08.1854 Василий Николаев

Мать ребёнка: Анна Сафронова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Анна Сафронова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анна Сафронова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иванов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Анна Сафронова

Смерть
Неизвестно
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