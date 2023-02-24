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Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай Иванов
1805 г.р.
Мать
Анна Сафронова
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Николай Иванов
Мать:
Анна Сафронова
Смерть
Неизвестно
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