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Камболин Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1955

Дата смерти

15.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: Камболин Геннадий Геннадьевич

Мать: Камболина Мина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Александр Александрович

Мать ребёнка: Камболина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Камболина Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камболина Людмила Александровна

Смерть
15.09.2015
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