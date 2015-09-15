Камболин Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1955
Дата смерти15.09.2015
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Александр Александрович
Мать ребёнка: Камболина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Камболина Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.2015