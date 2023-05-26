Камболин Геннадий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камболин Геннадий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1955

Сын: Камболин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Камболина Мина Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1958

Сын: Камболин Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Камболина Мина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Камболина Мина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камболина Мина Александровна

Смерть
Неизвестно
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