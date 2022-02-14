Камболина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камболина Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1960

Дата смерти

14.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Александр Александрович

Отец ребёнка: Камболин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Камболин Александр Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камболин Александр Геннадьевич

Смерть
14.02.2022
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