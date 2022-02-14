Камболина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1960
Дата смерти14.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Александр Александрович
Отец ребёнка: Камболин Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Камболин Александр Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2022