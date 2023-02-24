Беспалов Иван Васильевич
Место рожденияг. Усть-Каменогорск
Дата рождения1909
Дата смерти27.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Беспалов Василий Алексеевич
Мать: Беспалова Любовь
г. Усть-Каменогорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалова Тамара
г. Семипалатинск
Смерть
27.09.1986
г. Семипалатинск
Похороны
Неизвестно
г. Семипалатинск