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Беспалов Иван Васильевич

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Место рождения

г. Усть-Каменогорск

Дата рождения

1909

Дата смерти

27.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Беспалов Василий Алексеевич

Мать: Беспалова Любовь

г. Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Тамара

г. Семипалатинск
Смерть
27.09.1986
г. Семипалатинск
Похороны
Неизвестно
г. Семипалатинск
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