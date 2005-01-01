Беспалова (Минеева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1916
Дата смерти?.01.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916
Отец: Минеев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Семипалатинск
Смерть
?.01.2005
г. Семипалатинск