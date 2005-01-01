Беспалова (Минеева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Минеева) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1916

Дата смерти

?.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916

Отец: Минеев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Иван Васильевич

г. Семипалатинск
Смерть
?.01.2005
г. Семипалатинск
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