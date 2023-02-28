Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

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Место рождения

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.06.1775 ст.

Дата смерти

17.03.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1775 ст.

Отец: Ганнибал Осип Абрамович

Мать: Ганнибал Мария Алексеевна

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
28.09.1796 ст.

Муж: Пушкин Сергей Львович

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1799

Сын: Пушкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.1836 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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