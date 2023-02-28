Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Место рождения
Дата рождения21.06.1775 ст.
Дата смерти17.03.1836 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1775 ст.
Отец: Ганнибал Осип Абрамович
Бракосочетание
28.09.1796 ст.
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1799
Сын: Пушкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкин Сергей Львович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.1836 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния