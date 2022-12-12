Ганнибал (Пушкина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1745 ст.
Дата смерти09.07.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1745 ст.
Отец: Пушкин Алексей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1775 ст.
Дочь: Пушкина Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Ганнибал Осип Абрамович
Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1818 ст.
Михаиловское, Опочецкий уезд, Псковская губерния