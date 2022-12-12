Ганнибал (Пушкина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганнибал (Пушкина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1745 ст.

Дата смерти

09.07.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1745 ст.

Отец: Пушкин Алексей Фёдорович

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1775 ст.

Дочь: Пушкина Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Ганнибал Осип Абрамович

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганнибал Осип Абрамович

Смерть
09.07.1818 ст.
Михаиловское, Опочецкий уезд, Псковская губерния
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