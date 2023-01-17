Пушкин Сергей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1770 ст.
Дата смерти29.06.1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1770 ст.
Отец: Пушкин Лев Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1796 ст.
Жена: Пушкина Надежда Осиповна
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1799
Сын: Пушкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкина Надежда Осиповна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.06.1848 ст.