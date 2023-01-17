Пушкин Сергей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Сергей Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1770 ст.

Дата смерти

29.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1770 ст.

Отец: Пушкин Лев Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1796 ст.

Жена: Пушкина Надежда Осиповна

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1799

Сын: Пушкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.06.1848 ст.
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