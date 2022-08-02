Пигарёва Татьяна Ивановна
женский, родилась Неизвестно
ОтецПигарёв Иван Николаевич17.03.1941 г.р.
МатьПигарёва (Воронина) Марина ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Левин Аркадий Эммануилович01.09.1969 г.р.
Дети
Левин Фёдор Аркадьевич12.03.1998 г.р.
Левина Мария АркадьевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Левин Аркадий Эммануилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1998
Отец ребёнка: Левин Аркадий Эммануилович
Москва, город федерального значения Москва