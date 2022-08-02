Пигарёва Татьяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пигарёва Татьяна Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Пигарёв Иван Николаевич17.03.1941 г.р.
Мать
Пигарёва (Воронина) Марина ЛеонидовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Левин Аркадий Эммануилович01.09.1969 г.р.
Дети
Левин Фёдор Аркадьевич12.03.1998 г.р.
Левина Мария АркадьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигарёв Иван Николаевич

Мать: Пигарёва (Воронина) Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Левин Аркадий Эммануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Аркадий Эммануилович

Рождение ребёнка
12.03.1998

Сын: Левин Фёдор Аркадьевич

Отец ребёнка: Левин Аркадий Эммануилович

Москва, город федерального значения Москва

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