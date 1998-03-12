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Левин Фёдор Аркадьевич
Левин Фёдор Аркадьевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.03.1998
Пол
Мужской
Отец
Левин Аркадий Эммануилович
1969 г.р.
Мать
Пигарёва Татьяна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1998
Отец:
Левин Аркадий Эммануилович
Мать:
Пигарёва Татьяна Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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