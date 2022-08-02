Пигарёва (Воронина) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарёва (Воронина) Марина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигарёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пигарёва Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигарёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свердлова (Пигарёва) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарёв Иван Николаевич

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