Пигарёва (Воронина) Марина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пигарёва Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свердлова (Пигарёва) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пигарёв Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно