Авдотья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Антонъ
Отец ребёнка: Василий Арефьевъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мичурина Маланья Васильева
Отец ребёнка: Василий Арефьевъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Василий Арефьевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Василий Арефьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Арефьевъ