Авдотья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Антонъ

Отец ребёнка: Василий Арефьевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мичурина Маланья Васильева

Отец ребёнка: Василий Арефьевъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Василий Арефьевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Василий Арефьевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Арефьевъ

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