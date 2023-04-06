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Василий Арефьевъ

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Арефей

Мать: Марфа Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1769

Сын: Антонъ

Мать ребёнка: Авдотья Кирилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мичурина Маланья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Авдотья Кирилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Авдотья Кирилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кирилова

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