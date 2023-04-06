Василий Арефьевъ
Место рождения
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Арефей
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Антонъ
Мать ребёнка: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мичурина Маланья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Авдотья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кирилова