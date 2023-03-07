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Антонъ

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Василий Арефьевъ

Мать: Авдотья Кирилова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Савинъ

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Никита

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Ирина Егорова

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