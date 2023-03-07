Антонъ
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Василий Арефьевъ
Мать: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савинъ
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Никита
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Ирина Егорова