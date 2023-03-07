Блинов Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Блинова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Блинова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно