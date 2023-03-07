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Блинов Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Афанасий Иванович

Мать: Блинова Параскева Димидовна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Блинова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Блинова неизвестно неизвестно

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Блинов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Блинова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Блинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова Вера Матвеевна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова неизвестно неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Вера Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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