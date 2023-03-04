Блинова Параскева Димидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Параскева Димидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Блинова Елисавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Блинова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Блинова Елисавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Блинова Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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