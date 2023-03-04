Блинова Параскева Димидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Блинова Елисавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Блинова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Блинова Елисавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Блинова Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно