Плодистый Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Плодистый Максим Алексеевич
Мать: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Плодистый Григорий Федорович
Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Христина
Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Плодистый Леонтий Федорович
Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна
Смерть
Неизвестно