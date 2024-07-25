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Плодистый Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Плодистый Максим Алексеевич

Мать: Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.04.1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Плодистый Григорий Федорович

Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Христина

Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Плодистый Леонтий Федорович

Мать ребёнка: (Питенкова) Агафья Павловна

Смерть
Неизвестно

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