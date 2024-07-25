Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

25.11.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1867 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1876 г.р.
1878 г.р.
1880 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1867

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
13.04.1872

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1876

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
26.06.1878

Сын: Павел

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1880

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Плодистый Федор Максимович

Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич

Смерть
25.11.1896

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