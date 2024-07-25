Ирина Григорьевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1867
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1872
Дочь: Афанасия
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1876
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
26.06.1878
Сын: Павел
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1880
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Плодистый Федор Максимович
Отец ребёнка: Плодистый Максим Алексеевич
Смерть
25.11.1896