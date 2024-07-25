(Питенкова) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Питенкова) Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович

Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Плодистый Григорий Федорович

Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович

Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Плодистый Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович

Смерть
Неизвестно

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