(Питенкова) Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1905
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Плодистый Григорий Федорович
Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Плодистый Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Плодистый Федор Максимович
Смерть
Неизвестно