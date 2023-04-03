Касымов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиМежду 1861 и 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Касимов Федор
Мать: Касымова Ксения
Рождение ребёнка
1858
Сын: Касымов Филип
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1859
Сын: Касымов Иван
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
15.10.1869
Сын: Касымов Андрей
Мать ребёнка: Феодора
ГАКК
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1861 и 1869