Касымов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Между 1861 и 1869

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Касимов Федор

Мать: Касымова Ксения

Рождение ребёнка
1858

Сын: Касымов Филип

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1859

Сын: Касымов Иван

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
15.10.1869

Сын: Касымов Андрей

Мать ребёнка: Феодора

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАКК
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1861 и 1869
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