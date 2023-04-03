(Мищенкова) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мищенкова) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Касымов Филип

Отец ребёнка: Касымов Андрей

Рождение ребёнка
1859

Сын: Касымов Иван

Отец ребёнка: Касымов Андрей

Рождение ребёнка
15.10.1869

Сын: Касымов Андрей

Отец ребёнка: Касымов Андрей

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
ГАКК
Смерть
Неизвестно

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