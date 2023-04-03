(Мищенкова) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Касымов Филип
Отец ребёнка: Касымов Андрей
Рождение ребёнка
1859
Сын: Касымов Иван
Отец ребёнка: Касымов Андрей
Рождение ребёнка
15.10.1869
Сын: Касымов Андрей
Отец ребёнка: Касымов Андрей
ГАКК
Смерть
Неизвестно