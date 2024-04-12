Rosenlill (Steppan) Emilie Annette
Место рождения
Дата рождения06.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1885 ст.
Отец: Steppan Jaan
Мать: Steppan Liis
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.
Дочь: Rosenlill Glafira
Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Rosenlill Leonilla
Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi
Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.
Дочь: Rosenlill Aleksandra
Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi
Место жительства
С ?.10.1915 по 1921
ул. Ярославская, д.13, кв.85
Место жительства
До ?.10.1915 ст.
Место жительства
После 1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rosenlill Arkadi
Работа или профессия
Неизвестно
браковщица на Невской Ниточной Мануфактуре
Смерть
Неизвестно