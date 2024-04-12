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Rosenlill (Steppan) Emilie Annette

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

06.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1885 ст.

Отец: Steppan Jaan

Мать: Steppan Liis

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.

Дочь: Rosenlill Glafira

Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi

Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Rosenlill Leonilla

Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi

Рождение ребёнка
27.07.1914 ст.

Дочь: Rosenlill Aleksandra

Отец ребёнка: Rosenlill Arkadi

Рига, Rīga
Место жительства
С ?.10.1915 по 1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Ярославская, д.13, кв.85
Место жительства
До ?.10.1915 ст.
Рига, Rīga
Место жительства
После 1921
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rosenlill Arkadi

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
браковщица на Невской Ниточной Мануфактуре
Смерть
Неизвестно
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