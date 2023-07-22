Rosenlill Leonilla
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1910
Отец: Rosenlill Arkadi
Мать: Rosenlill Emilie Annette
Место жительства
До ?.10.1915
Рига, Rīga
Место жительства
С ?.10.1915 по 1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
После 1921
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно