Rosenlill Glafira — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosenlill Glafira

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908 ст.

Отец: Rosenlill Arkadi

Мать: Rosenlill Emilie Annette

Место жительства
С ?.10.1915 по 1921
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
До ?.10.1915 ст.
Рига, Rīga
Место жительства
После 1921
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно