Назаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Алдокия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Назаров Иван
Мать ребёнка: Назарова Алдокия
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Назаров Фёдор
Мать ребёнка: Назарова Алдокия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Назаров Григорий
Мать ребёнка: Назарова Алдокия
Смерть
1929