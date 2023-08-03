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Назаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Алдокия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Назаров Иван

Мать ребёнка: Назарова Алдокия

Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Назаров Фёдор

Мать ребёнка: Назарова Алдокия

Рождение ребёнка
1929

Сын: Назаров Григорий

Мать ребёнка: Назарова Алдокия

Смерть
1929

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