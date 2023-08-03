Назарова Алдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Алдокия

Назарова Алдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1950 и 1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр

Рождение ребёнка
1925

Сын: Назаров Иван

Отец ребёнка: Назаров Александр

Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Назаров Фёдор

Отец ребёнка: Назаров Александр

Рождение ребёнка
1929

Сын: Назаров Григорий

Отец ребёнка: Назаров Александр

Смерть
Между 1950 и 1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.