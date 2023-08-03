Назарова Алдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1950 и 1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Александр
Рождение ребёнка
1925
Сын: Назаров Иван
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Назаров Фёдор
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
1929
Сын: Назаров Григорий
Отец ребёнка: Назаров Александр
Смерть
Между 1950 и 1951